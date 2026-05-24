Alvarado afrontará una prueba clave este domingo desde las 12.15, cuando reciba a Olimpo de Bahía Blanca en el estadio José María Minella, por la décima fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.

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El “Torito” llega ubicado en la tercera posición con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas. Enfrente estará el “Aurinegro”, líder e invicto del grupo con 20 unidades y la particularidad de no haber recibido goles en lo que va del campeonato.

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Será un duelo determinante para Alvarado, que buscará medir su nivel ante uno de los equipos más sólidos del torneo y seguir firme en la pelea por la clasificación.

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Actualmente, los cuatro primeros de cada zona avanzarán a la etapa campeonato, mientras que los equipos ubicados del quinto al noveno puesto disputarán la Reválida.

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