Durante mayo, la Patrulla Municipal intervino en 1038 denuncias realizadas por vecinos vinculadas a situaciones de desorden y conflictos en el espacio público, en el marco de operativos coordinados por la Secretaría de Seguridad.

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Según detallaron, como resultado de estos procedimientos se labraron 1694 actas por distintas infracciones, entre ellas exigencia de dinero para estacionar bajo amenazas, violencia verbal, ocupaciones indebidas, conductas intimidatorias y consumo de alcohol en la vía pública, entre otras faltas que afectan la convivencia urbana.

Las autoridades remarcaron que estos operativos se apoyan en la participación ciudadana, a través de la línea de WhatsApp 223 3406177, que funciona las 24 horas y permite a los vecinos reportar situaciones en tiempo real, incluyendo el envío de ubicación, imágenes y videos.

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Desde el Municipio señalaron que este sistema busca optimizar la respuesta ante denuncias y fortalecer los controles en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar el orden público y prevenir situaciones de conflicto.

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