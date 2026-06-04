En el marco del Día Mundial del Ambiente, que se celebra el 5 de junio, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos realizó la primera jornada de Infraestructura sostenible en gobiernos locales, con el objetivo de generar un espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva.

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El evento contó la apertura del ministro Gabriel Katopodis, acompañado por la subsecretaria de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorial Sostenible del Ministerio, Cecilia Cardini; la directora Provincial de Planificación y Gestión para el Desarrollo Sostenible del MISP, Débora Guerra; y el director del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC FAU-UNLP-CONICET), Gustavo San Juan.

“Hoy nos convocamos con los Municipios, el gobierno provincial, el sector privado y académico para que este tema no sólo se converse desde una mirada técnica sino para lograr que sea la sociedad y la comunidad la que se involucre y participe -expresó Katopodis y continuó- Lo hacemos en un contexto en el que Argentina, con las decisiones del gobierno nacional, niega el cambio climático, desguazando organismos y desconociendo acuerdos internacionales”.

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Por su parte, Cecilia Cardini, aseguró que “hicimos este encuentro con el objetivo de tener una mirada de hacia dónde está yendo el mundo en términos de infraestructura y sostenibilidad y para desmitificar algunas cuestiones que a veces nos ponen trabas para avanzar en esto, creyendo, tal vez, es más complejo de lo que hay”.

El encuentro, que se realizó en el Centro Bonaerense de Energías Renovables de La Plata, contó con tres paneles en donde se debatieron los efectos del cambio climático en la infraestructura. El primero estuvo a cargo de especialistas en el que hablaron de las perspectivas Innovadoras sobre Infraestructura Sostenible.

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En tanto, una segunda mesa debatió sobre las experiencias locales en la que se compartió la implementación en políticas públicas y gestión; y un tercer panel sobre la presentación de instrumentos para fortalecer el diseño sostenible.

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En la jornada, además, se realizó la presentación del Programa de Infraestructura Sostenible y Resiliente, una iniciativa estratégica orientada a consolidar la perspectiva ambiental en todo el ciclo de la Obra Pública. El mismo es una herramienta creada para formalizar e institucionalizar los principios de sostenibilidad y resiliencia en la planificación, ejecución y mantenimiento de la obra pública provincial.

En ese sentido, se destacó que el 22% de la cartera de obras del Ministerio que se está ejecutando, cuenta con una perspectiva ambiental, con una inversión de casi de $100.000 millones, para desarrollar obras y proyectos que reducen riesgos climáticos, mejoran la biodiversidad, generan espacio público de calidad y aportan la transición energética; poniendo el foco en trabajos hídricos. Entre ellos se destaca la reconstrucción integral y sostenible del Canal Maldonado en Bahía Blanca; la proliferación de espacios verdes, como parques, reservas y paseos ribereños; y el uso de energías sostenibles, como los parques solares en más de 25 localidades.

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El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos incluye al Desarrollo Sostenible como uno de sus ejes transversales del Plan Estratégico de Infraestructura a través del cual se promueve un modelo integral de infraestructura pública basado en criterios de sostenibilidad y resiliencia, que contribuya al desarrollo territorial equitativo, la conservación ambiental y la adaptación frente al cambio climático en todo el ciclo de vida de las obras y los proyectos.