El Ente Municipal de Deportes y Recreación realizará este sábado 27 a las 11:00 una nueva edición del Circuito Municipal de Atletismo en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos (Einstein 1502), destinada a chicos de 5 a 12 años.

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La propuesta, denominada Correr-Lanzar, consiste en una jornada deportiva y formativa en la que los participantes deberán completar una prueba de velocidad de 40 metros y otra de lanzamiento, en un entorno recreativo y accesible.

La actividad comenzará con el proceso de acreditación y luego dará inicio a las competencias a partir de las 11:30.

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Para participar es requisito realizar una inscripción previa a través del sitio web www.formularios.mardelplata.gob.ar?id=1226. La convocatoria está abierta a todos los niños dentro del rango de edad establecido, sin necesidad de contar con experiencia deportiva.

Como en cada fecha del circuito, la jornada incluirá la entrega de diplomas para todos los participantes, medallas para quienes obtengan los primeros puestos y sorteos de accesorios e indumentaria deportiva.

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