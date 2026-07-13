Los partidos serán en la cancha de River y el predio de San Lorenzo, donde los cuatro semifinalistas buscarán un lugar en la final.

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Uno de los encuentros tendrá lugar en el predio "Juan José Carnevali", con un atractivo duelo entre Atlético Mar del Plata y Kimberley. El conjunto dirigido por Martín Quintas llega como uno de los grandes candidatos luego de finalizar la fase regular en lo más alto de la tabla general. En cuartos de final, el "Decano" dejó en el camino a Alvarado tras imponerse en la definición por penales.

Enfrente estará Kimberley, que conduce Esteban Erramuspe. El “Dragón” tuvo una campaña irregular durante la etapa clasificatoria, aunque elevó su nivel en los cruces eliminatorios. Tanto en octavos como en cuartos de final consiguió avanzar en los 90 minutos reglamentarios.

La otra semifinal se disputará en el predio "Juan Montoya", donde Quilmes se enfrentará a Círculo Deportivo de Otamendi, que llega en un gran momento futbolístico.

El "Cervecero" fue de menor a mayor a lo largo del campeonato y volvió a instalarse entre los cuatro mejores equipos del certamen con el objetivo de revalidar el título.

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Por su parte, Círculo Deportivo se convirtió en uno de los grandes protagonistas del torneo. El equipo dirigido por Esteban Fourcade fue protagonista durante toda la fase regular y confirmó su potencial en los playoffs al protagonizar uno de los batacazos del campeonato, eliminando a River en los cuartos de final.

Las semifinales del Torneo Apertura "Juan Montoya - Copa Marcelo Alejandroff" prometen una jornada de alto voltaje futbolístico. Al término de los encuentros quedarán definidos los dos finalistas que irán en busca de consagrarse campeones del primer certamen de la temporada.

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