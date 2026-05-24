Momentos de tensión se vivieron en un hotel ubicado sobre la avenida Colón al 1100 luego de que se registrara un incendio que movilizó a personal del Cuartel de Bomberos Centro.

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El alerta fue recibido cerca de las 13 a través de una comunicación al sistema de emergencias 911, que informó sobre un foco ígneo en el establecimiento hotelero denominado “Imperial”, situado entre las calles Alvear y Viamonte. Tras la denuncia, una dotación partió rápidamente hacia el lugar para intervenir ante la emergencia.

Al arribar al edificio, los efectivos se entrevistaron con la encargada del hotel y realizaron una primera inspección para determinar el origen de la situación. Según indicaron fuentes intervinientes, se constató un ahumamiento generalizado en el segundo piso del inmueble, lo que obligó a una rápida actuación para evitar una mayor propagación.

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Posteriormente, los bomberos lograron localizar el foco del incendio dentro de una habitación y desplegaron tareas de extinción para controlar las llamas. Gracias a la intervención del personal, el fuego pudo ser contenido antes de extenderse a otros sectores del edificio.

Además, se informó que al momento del arribo de los equipos de emergencia tanto huéspedes como trabajadores ya habían evacuado el hotel por sus propios medios, sin necesidad de rescates.

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Las causas que originaron el incendio no fueron informadas y serán materia de investigación para determinar cómo comenzó el foco dentro de la habitación afectada.

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