Según revelaron en Secretos Verdaderos por América TV, la causa por la muerte del cantante quedó cerrada de manera definitiva y ya no podrá ser apelada.

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Denis sufrió una grave caída el 11 de marzo de 2019 durante un recital en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, cuando cayó al foso de orquesta mientras se presentaba en vivo. Tras permanecer más de un año internado y atravesar un complejo proceso de recuperación, falleció el 15 de mayo de 2020.

De acuerdo a la información difundida por el periodista Pablo Layus, la resolución de la Corte Suprema de Tucumán se habría conocido en diciembre pasado. Sin embargo, los plazos para presentar una apelación habrían vencido sin que se realizara el trámite correspondiente, por lo que el expediente quedó firme y sin posibilidad de continuar en instancias superiores.

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La noticia generó sorpresa entre los familiares del artista, que durante todos estos años sostuvieron el reclamo para que se determinen las responsabilidades por el accidente ocurrido en el teatro tucumano.

VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DZBWEi_uKIt/?igsh=MWM1ZTVjMGlvYjZ0MQ==

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