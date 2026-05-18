Se definió la placa del repechaje en Gran Hermano y ya están los participantes que buscarán volver a la casa más famosa del país.

Ads

Los ex jugadores que quedaron habilitados para esta instancia son Brian, Carlota, Carmina, Danelik, Franco, Grecia, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Martín, Mavinga, Nazareno, Nick, Tomy y Yipio.

El público ya puede votar para decidir quiénes regresarán al reality y tendrán una nueva oportunidad dentro del juego. Los elegidos volverán a la casa este miércoles.

Ads

Ads