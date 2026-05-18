Se abrieron las votaciones para el repechaje en "Gran Hermano"
Los jugadores tendrán una nueva oportunidad de ingresar a la casa
Se definió la placa del repechaje en Gran Hermano y ya están los participantes que buscarán volver a la casa más famosa del país.
Los ex jugadores que quedaron habilitados para esta instancia son Brian, Carlota, Carmina, Danelik, Franco, Grecia, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Martín, Mavinga, Nazareno, Nick, Tomy y Yipio.
El público ya puede votar para decidir quiénes regresarán al reality y tendrán una nueva oportunidad dentro del juego. Los elegidos volverán a la casa este miércoles.
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