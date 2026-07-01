Diego Santilli asumió este martes como nuevo jefe de Gabinete en un acto encabezado por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La ceremonia, que se realizó en el Salón Blanco, reunió a ministros, legisladores, dirigentes del PRO y 13 gobernadores, y dejó varias señales políticas sobre el reordenamiento del oficialismo tras la salida de Manuel Adorni.

Ads

Uno de los momentos más destacados fue el abrazo entre Milei, Santilli y Adorni, una imagen que buscó transmitir una transición ordenada. Antes del acto, el exvocero y su sucesor mantuvieron una reunión para avanzar en el traspaso de funciones, mientras Adorni se despidió de sus colaboradores visiblemente emocionado.

La ceremonia también estuvo marcada por los gestos de Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia saludó uno por uno a los gobernadores presentes y a los integrantes del Gabinete. Además, protagonizó un abrazo con Patricia Bullrich, en una señal de distensión luego de las diferencias que ambas habían mantenido en torno al futuro político de Adorni. El único dirigente que no recibió el saludo fue el asesor presidencial Santiago Caputo, quien permaneció sentado durante ese momento.

Puede interesarte

Entre los asistentes estuvieron los gobernadores Raúl Jalil, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Marcelo Orrego, Claudio Vidal, Osvaldo Jaldo, Rogelio Frigerio, Martín Llaryora y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Todos habían mantenido previamente un encuentro privado con Santilli, en un gesto que el flamante funcionario interpretó como una muestra de respaldo para avanzar en una agenda común.

En el Gobierno consideran que el cambio en la Jefatura de Gabinete abre una nueva etapa para recuperar la iniciativa política, especialmente en el Congreso. En ese marco, también se exhibieron señales de acercamiento entre distintos sectores libertarios, como la foto compartida entre el diputado Sebastián Pareja y el legislador bonaerense Agustín Romo, referentes de espacios internos que habían mostrado diferencias en los últimos meses.

Ads

En sus primeras declaraciones como jefe de Gabinete, Santilli aseguró que buscará avanzar con las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno, entre ellas la reforma electoral, y destacó la importancia del diálogo con las provincias. "La mayoría de los gobernadores quiso estar y me llamó para venir. Para mí es un símbolo de que podemos trabajar juntos para sacar el país adelante", afirmó.

Consultado sobre una eventual candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027, el nuevo funcionario evitó confirmar esa posibilidad. "Falta un montón", respondió, aunque antes de retirarse dejó una frase que alimentó las especulaciones: "Me encanta la Provincia".

Fuente: Infobae

Ads