El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, dio este lunes sus primeras declaraciones tras ser designado por el presidente Javier Milei y aseguró que la transición con Manuel Adorni se desarrollará de manera "ordenada". Además, reveló que el funcionario saliente atravesaba un difícil momento personal.

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"Estaba destruido anímicamente", sostuvo Santilli al referirse a Adorni, quien presentó su renuncia en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. No obstante, aclaró que aún no tiene definido el horario en el que se reunirá con él para avanzar en el traspaso de funciones.

El nuevo ministro coordinador también destacó que asumirá el cargo con el objetivo de dar continuidad al rumbo del Gobierno y ratificó su compromiso con las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Horas antes, a través de sus redes sociales, Santilli había agradecido al Presidente y a Karina Milei por la confianza depositada en él. "Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia", escribió.

En paralelo, el Gobierno confirmó que Adorni también dejará su cargo como director de YPF. La decisión fue comunicada por el propio Milei, quien volvió a expresar su respaldo al exjefe de Gabinete y aseguró que sigue confiando en su inocencia mientras avanza la investigación judicial.

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