A cinco días del doble terremoto que sacudió a Venezuela, continúa la intensa búsqueda de Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que permanece desaparecido desde el derrumbe de un edificio en la ciudad de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.

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El menor, hijo de padres venezolanos pero nacido en Argentina, había viajado junto a sus tíos para pasar el día en la playa aprovechando un feriado. Después de comprar un helado, regresó con uno de ellos al edificio donde se alojaban.

La reconstrucción de los hechos indica que el ascensor par del edificio estaba fuera de servicio, por lo que Lucas, su tío y otro vecino utilizaron el ascensor impar. El niño y su familiar descendieron en el segundo piso, mientras el otro ocupante continuó hasta el séptimo. Instantes después de que este ingresara a su departamento, la estructura colapsó por la fuerza de los terremotos. Desde ese momento no hubo más noticias sobre el paradero del menor.

Una de las principales incógnitas para los rescatistas es determinar si Lucas y su tío llegaron a entrar al departamento o si quedaron atrapados en el pasillo o la escalera cuando ocurrió el derrumbe. Esa información resulta clave para orientar las tareas de búsqueda entre los escombros.

La familia mantiene la esperanza de encontrar al niño con vida y considera que, por su contextura física, podría haber quedado en un espacio reducido que le haya permitido sobrevivir al colapso. Al mismo tiempo, describen el escenario en La Guaira como una verdadera catástrofe, mientras siguen de cerca cada avance del operativo.

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Los equipos de emergencia continúan removiendo toneladas de escombros en distintos puntos de la ciudad. En los últimos días lograron rescatar con vida a algunas personas atrapadas, lo que renovó las expectativas de quienes todavía esperan noticias de familiares desaparecidos.

La búsqueda de Lucas continúa sin pausa y se mantiene como uno de los operativos más delicados en medio de la tragedia que dejó el doble terremoto en Venezuela.

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