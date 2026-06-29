La causa se originó tras el viaje que Insaurralde realizó en 2023 a Marbella junto a Sofía Clerici y volvió a cobrar impulso en las últimas semanas con la difusión de videos en los que se observa a Cirio manipulando fajos de dólares en la vivienda que compartían en San Vicente.

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En ese contexto, la fiscalía también solicitó inspecciones, peritajes sobre los teléfonos celulares de ambos y un análisis técnico de los videos para determinar la autenticidad de las imágenes y el monto del dinero exhibido.

Además de la prohibición para abandonar la Argentina, los imputados no podrán alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial y deberán informar previamente cualquier ausencia superior a 24 horas.

La resolución fue dictada luego de que el fiscal Sergio Mola solicitara la detención de Insaurralde y Cirio al considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, aunque el magistrado rechazó esa medida por considerarla prematura.

El juez federal Luis Armella les prohibió salir del país y dispuso una serie de restricciones que también alcanzan a Sofía Clerici, familiares de Insaurralde y otros involucrados en el expediente.

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Uno de los ejes de la investigación es la empresa Sasaxa Libero S.A., señalada como propietaria de la casa de San Vicente. En la causa también declaró el contador de la firma, quien aseguró que firmaba balances sin conocer personalmente a Insaurralde y denunció que sus claves fiscales fueron utilizadas para presentar documentación sin su intervención.

Mientras avanza la recolección de pruebas, la Justicia mantiene vigentes las restricciones impuestas a todos los involucrados.

Fuente: TN

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