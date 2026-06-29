Las acciones argentinas operan con subas este lunes, en línea con el buen desempeño de Wall Street tras la distensión entre Estados Unidos e Irán, que acordaron detener las hostilidades y retomar las negociaciones. En ese contexto, también retrocede el riesgo país y avanzan los bonos soberanos.

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El índice S&P Merval gana 1,8% y se ubica en torno a los 3.180.000 puntos, mientras que los ADR argentinos en Nueva York muestran mayoría de alzas, encabezadas por Satellogic (+10%) y Edenor (+4,3%).

Analistas del mercado destacaron que el crecimiento de la economía y la mejora en la productividad favorecen el desempeño de los activos locales, aunque advirtieron que será clave observar si el mercado logra cerrar junio con una recuperación sostenida tras varias ruedas de debilidad.

En el plano internacional, los principales índices de Wall Street avanzan entre 0,6% y 1%, impulsados por la expectativa de una reducción de las tensiones en Medio Oriente. Además, el petróleo rebota entre 1% y 2%, con el Brent cotizando cerca de los USD 72,85 por barril y el WTI en torno a los USD 70,33.

La atención de los inversores también estará puesta esta semana en el informe de empleo de Estados Unidos, que se publicará el jueves y será seguido de cerca por su impacto en las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

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Fuente: Infobae

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