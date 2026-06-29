El presidente Javier Milei resolvió no viajar a Paraguay para participar de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur y concentrará su agenda en Buenos Aires, donde supervisará el proceso de transición en la Jefatura de Gabinete y los cambios impulsados en el funcionamiento del Ejecutivo.

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La decisión se enmarca en la reestructuración iniciada por el Gobierno nacional, que busca acelerar la puesta en marcha de una nueva etapa de gestión tras las recientes modificaciones en el Gabinete. En ese contexto, el Presidente seguirá de cerca el traspaso de funciones y la reorganización de las distintas áreas bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Como consecuencia de la suspensión del viaje presidencial, la representación argentina en la cumbre que se desarrollará en Asunción quedará a cargo del canciller Pablo Quirno, quien participará de las actividades oficiales previstas junto a los demás representantes del bloque regional.

En paralelo, la Casa Rosada trabaja en la definición del nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete y en la coordinación entre las áreas involucradas para garantizar la continuidad de la gestión durante el proceso de transición.

La ceremonia de asunción del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, está prevista para este martes en la Casa Rosada y marcará el inicio formal de la nueva etapa política impulsada por el Gobierno.

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Desde el Ejecutivo consideran que el seguimiento directo de este proceso resulta prioritario, motivo por el cual Milei decidió permanecer en el país y postergar su participación en la reunión del Mercosur, uno de los principales encuentros diplomáticos de la región.

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