Con la presencia del intendente del Partido de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, se realizó la apertura de sobres para la ampliación de la red cloacal del Sector 6 de Santa Clara del Mar, en un acto realizado en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, donde se presentaron 15 ofertas para ejecutar la obra.

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El proyecto contempla la ampliación de la red cloacal en el Sector 6, delimitado por avenida Playa Grande, avenida Montreal, la rotonda de las Cinco Esquinas y la colectora Cartagena. Según los datos técnicos, permitirá incorporar al servicio a unos 767 lotes, beneficiando a más de 850 habitantes en la actualidad y alcanzando una cobertura estimada para cerca de 1900 vecinos en los próximos años.

Las tareas incluyen la instalación de más de 4200 metros de cañería, la construcción de 54 cámaras de registro y la ejecución de conexiones domiciliarias, con el objetivo de fortalecer la infraestructura sanitaria en una zona con crecimiento residencial y turístico sostenido.

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Además del impacto en saneamiento, la obra generará empleo durante su ejecución y ampliará la cobertura de un servicio esencial para mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo urbano de la localidad, destacaron desde el Municipio de Mar Chiquita.

Desde el Municipio destacaron que la obra había sido paralizada por el Gobierno nacional y ahora retoma la Provincia.

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