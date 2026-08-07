Mar del Plata volverá a vivir este viernes una de las manifestaciones de fe más convocantes del año con la celebración de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Miles de fieles llegarán a la parroquia de Moreno al 6700 para agradecer, pedir empleo y renovar sus esperanzas en una jornada que este año tendrá un significado especial por el 70° aniversario del templo y por la participación de organizaciones sindicales y sociales.

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Las actividades comenzaron a la medianoche con una vigilia que incluyó el Himno Nacional Argentino como oración por "la patria, la paz, el pan y el trabajo". Desde ese momento, las puertas de la parroquia permanecieron y permanecerán abiertas durante toda la jornada para recibir a los peregrinos, mientras que durante el día se celebrarán misas en distintos horarios para acompañar la gran afluencia de devotos.

En paralelo, la CGT Regional Mar del Plata-Batán confirmó que volverá a participar de la tradicional peregrinación. El secretario general de la central obrera, José Luis Rocha, informó que las organizaciones sindicales se concentrarán a las 13 en la esquina de Moreno y Nasser, donde realizarán una actividad junto a movimientos sociales antes de incorporarse a la procesión organizada por la Iglesia.

"La idea es realizar una actividad y después acoplarnos a la peregrinación para que sea una convocatoria multitudinaria", señaló el dirigente, quien sostuvo que el contexto económico le otorga un valor especial a la celebración de este año.

"Entendemos que, atravesados por la situación económica que vive el país, se hace necesario ir a San Cayetano", expresó Rocha, al remarcar que el reclamo por el trabajo continúa siendo una de las principales preocupaciones de los trabajadores.

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El momento central de la jornada llegará a las 15, cuando la imagen del santo recorra las calles del barrio acompañada por miles de fieles. La procesión será presidida por el obispo Ernesto Giobando y culminará con la misa central.

Como ocurre cada 7 de agosto, los peregrinos llevarán pan, flores y velas amarillas como ofrendas para el patrono del pan y del trabajo, renovando una tradición profundamente arraigada en la ciudad y en todo el país, que este año volverá a reunir la fe popular con el reclamo por mejores condiciones de vida y empleo.

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