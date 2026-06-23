La iniciativa busca promover la recuperación, la integración social y el bienestar emocional de personas en tratamiento de salud mental a través del contacto con la naturaleza.

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Los talleres terapéuticos constituyen desde hace años una herramienta fundamental dentro de las estrategias de recuperación en salud mental. En este contexto, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Fernan Quiros, continúa impulsando “Manos en la Tierra”, un programa integral que combina el cuidado de huertas, el compostaje y diversas actividades de cultivo como espacios de aprendizaje, inclusión y acompañamiento terapéutico.

La propuesta se desarrolla desde la terapia ocupacional, promoviendo el contacto diario con la tierra como una práctica capaz de favorecer la regulación emocional, fortalecer la autoestima y generar rutinas compartidas entre los participantes.

Con el objetivo de ampliar el alcance de esta experiencia, el Ministerio firmó un convenio de colaboración técnica con Guardián de Luz S.A., representada por Marcelo González y Abel Pintos. El acuerdo permitirá incorporar al programa la experiencia de la firma en la plantación y el cuidado de árboles de nuez pecán.

Según destacaron desde la cartera sanitaria, la incorporación de esta actividad enriquecerá las propuestas terapéuticas existentes, fortaleciendo los procesos de integración social mediante el trabajo grupal, el aprendizaje de nuevas habilidades y el vínculo con el entorno natural.

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La iniciativa apunta a generar oportunidades de participación activa para los pacientes, promoviendo valores como la responsabilidad, la cooperación y el sentido de pertenencia, aspectos considerados clave en los procesos de recuperación y reinserción comunitaria.

Desde el Ministerio señalaron que la participación de Marcelo González y Abel Pintos, a través de la experiencia desarrollada por Guardián de Luz S.A. en el cultivo de nuez pecán, representa un aporte significativo para consolidar este modelo de trabajo interdisciplinario que une salud, ambiente y desarrollo humano.

Este nuevo paso reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo políticas públicas orientadas a la salud mental, incorporando propuestas innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a construir entornos asistenciales cada vez más inclusivos y humanizados.

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