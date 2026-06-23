Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) recuperaron más de 200 documentos históricos vinculados a próceres nacionales durante un procedimiento realizado en la Ciudad de Buenos Aires, en una casa de subastas ubicada en Rodríguez Peña 1700, en el marco de una investigación por tráfico ilícito de bienes culturales impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

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El operativo fue llevado adelante por la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, que logró rescatar material de alto valor histórico, entre ellos cartas atribuidas a José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre otros.

Según informaron fuentes oficiales, los documentos presentaban características -como tipografía, sellos y datación- que indicaban su posible infracción a la Ley N°15.930, que regula la preservación del patrimonio documental bajo la órbita del Archivo General de la Nación.

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La investigación se inició a partir de tareas de monitoreo online realizadas por el Departamento Protección del Patrimonio Cultural, que detectó la oferta de un lote compuesto por documentos, recortes periodísticos, libros y fotografías vinculados a instituciones del Estado nacional y provincial. El conjunto era ofrecido por un valor inicial de 100.000 dólares.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría N°7 a cargo de Diego Fernando Arce, ordenó un procedimiento de presentación con allanamiento en subsidio en el lugar.

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Tras el operativo, todo el material fue secuestrado y trasladado a una dependencia policial en calidad de depósito judicial, quedando a disposición de la Justicia para la realización de pericias que permitan determinar su autenticidad, origen y valor patrimonial.

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