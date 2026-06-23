El mercado de trabajo continúa mostrando señales de deterioro en el inicio de 2026. Según un informe del CEPA, la tasa de desocupación se ubicó en 7,8% en el 1° trimestre del año, lo que implica un incremento de 0,9 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2023.

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Uno de los datos más relevantes del estudio es la dinámica del empleo: el crecimiento del trabajo se concentra exclusivamente en la informalidad. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre el 1° trimestre de 2024 y el 1° trimestre de 2026 se habrían creado 603.600 puestos de trabajo no registrados, mientras que en paralelo se destruyeron alrededor de 246.000 empleos formales.

En la misma línea, los datos de la Secretaría de Trabajo muestran que entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 216.321 empleos privados registrados, lo que representa una caída del 3,4%. En contraste, en ese mismo período se incorporaron 165.542 monotributistas, un aumento del 8%, lo que evidencia que la recuperación parcial del empleo formal se da a través de modalidades más precarias.

El informe también advierte un aumento de la presión sobre el mercado laboral del 3,5% interanual, reflejo de un mayor nivel de subocupación y de un crecimiento del desaliento entre quienes buscan empleo.

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Por último, la tasa de empleo no registrado alcanzó el 44,2%, el nivel más alto de los últimos años. Esto implica un incremento de 2,2 puntos porcentuales respecto de 2025 y de 3,4 puntos en comparación con el 1° trimestre de 2023.

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