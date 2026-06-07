El programa municipal "Salud en tu Barrio" funcionará entre el lunes 8 y el viernes 12 de junio en los barrios San Jorge y Jorge Newbery, donde ofrecerá controles de salud, vacunación, testeos, atención odontológica y distintas acciones de prevención y promoción sanitaria para los vecinos.

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La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Salud de General Pueyrredon, busca complementar la atención que se brinda en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mediante dispositivos itinerantes que recorren distintos sectores de la ciudad.

Uno de los operativos se desarrollará en la Asociación Civil 23 de Septiembre, ubicada en Belgrano 11084, en el barrio San Jorge. Allí se realizarán vacunaciones del calendario oficial, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades médicas, además de charlas sobre prevención del dengue y reconocimiento temprano de los síntomas de un ACV.

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Entre el lunes y el miércoles también estará presente el móvil odontológico, con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad y atención de urgencias. El martes se sumarán vacunación contra hepatitis B y testeos de hepatitis C, mientras que entre el martes y el jueves habrá controles pediátricos con turno previo. El miércoles, además, se realizarán consultas ginecológicas.

Las actividades incluirán talleres de odontopediatría durante el jueves y viernes, mientras que el jueves 11 se dictará un curso de RCP a las 14, con inscripción previa en la sede. Ese mismo día, de 9 a 12, se aplicará la vacuna antirrábica gratuita para perros y gatos mayores de tres meses.

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En paralelo, un segundo dispositivo funcionará durante toda la semana en el CDI Newbery, ubicado en Paraguay 2280. Allí también se ofrecerán vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades y actividades de prevención.

En este caso, el móvil odontológico atenderá el jueves y viernes de 9 a 13, mientras que el jueves se realizarán talleres de odontopediatría y consultas ginecológicas. El viernes se llevará adelante un taller de RCP desde las 10 y una jornada de vacunación antirrábica entre las 9 y las 12.

Además, el Consultorio Móvil de Atención Médica para mayores de 18 años funcionará en el CDI Newbery los días martes 9, miércoles 10 y jueves 11, de 9 a 14.

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Desde el Municipio recordaron que los perros deben concurrir con collar y correa, y que las razas consideradas potencialmente peligrosas deberán llevar bozal. En el caso de los gatos, deberán ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos para evitar escapes.