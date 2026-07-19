Los dispositivos funcionarán de 9 a 14 en las sociedades de fomento Los Pinares y Los Tilos, con controles de salud, vacunación y actividades de prevención para los vecinos.

Ads

En Los Pinares, ubicado en Juan A. Peña 7051, se aplicarán vacunas del calendario, se realizarán testeos de VIH y sífilis, se gestionarán turnos para especialidades en los Centros de Atención Primaria de la Salud y habrá charlas sobre dengue y prevención del accidente cerebrovascular.

Además, de lunes a miércoles atenderá el móvil odontológico con controles para niños y adultos, atención a embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad y urgencias. El miércoles también se brindarán consultas ginecológicas. El jueves y viernes habrá talleres de odontopediatría, mientras que el viernes se dictará un curso de RCP y se ofrecerá atención oftalmológica para niños.

Durante toda la semana se realizarán castraciones gratuitas por orden de llegada, con un cupo de 15 animales por jornada. El jueves 23, de 9 a 12, también se aplicará la vacuna antirrábica para perros y gatos.

En tanto, el dispositivo de Los Tilos, en Guglielmotti 730, ofrecerá vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos y actividades de prevención. El miércoles se desarrollará un taller de odontopediatría y, entre el jueves y el viernes, atenderá el consultorio odontológico móvil. El viernes también habrá un taller de RCP, atención oftalmológica infantil y vacunación antirrábica.

Ads

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica para mayores de 18 años funcionará el 21, 22 y 23 de julio, de 9 a 14, en la Sociedad de Fomento Los Pinares. El programa busca acercar servicios sanitarios y reforzar la atención que brindan los centros de salud municipales.

Ads