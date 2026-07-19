El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un domingo con tiempo fresco en Mar del Plata, luego de un sábado marcado por la inestabilidad. Para este 19 de julio, se espera una jornada con temperaturas acordes al invierno, nubosidad variable y baja probabilidad de precipitaciones.

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Según el pronóstico oficial, la temperatura oscilará entre los 9°C de mínima y los 13°C de máxima, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado a mayormente cubierto durante gran parte del día. Si bien no se prevén lluvias significativas, el organismo mantiene una probabilidad baja (10% a 40%) de lluvias aisladas, especialmente en algunos momentos de la jornada.

En cuanto al viento, soplará leve desde el sector sudeste, lo que contribuirá a mantener un ambiente frío, especialmente durante la mañana y hacia la noche. La elevada humedad característica de la ciudad podría hacer que la sensación térmica resulte inferior a la temperatura registrada.

Las condiciones previstas representan una mejora respecto del sábado, cuando el tiempo estuvo dominado por la inestabilidad y las precipitaciones. Para este domingo, el panorama será más estable, aunque con abundante nubosidad y sin grandes cambios en las temperaturas.

Con este escenario, Mar del Plata vivirá un domingo típicamente invernal, con frío, algunas nubes y condiciones favorables para disfrutar de las actividades previstas o seguir la esperada final del Mundial entre Argentina y España, que comenzará a las 16 (hora argentina).

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