De cara a la final del Mundial que disputarán Argentina y España, la Cruz Roja Argentina Filial Mar del Plata confirmó que desplegará un operativo sanitario especial este domingo en el centro de la ciudad, con una carpa en Mitre y San Martín desde las 15:00 y en articulación con el SAME, Bomberos y Defensa Civil para asistir emergencias durante los festejos.

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La coordinadora local, Valentina Villar, explicó en diálogo con Modo Regreso, por Radio Mitre Mar del Plata, que el dispositivo fue organizado tras la convocatoria de la Secretaría de Seguridad y aseguró que estarán presentes “sea cual sea el resultado en el monumento nuevamente para cuidar a las personas que se acerquen ahí”. Además, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas, al considerar que “es súper necesario trabajar en conjunto y comunicarnos bien para poder resolver lo más rápido posible todo lo que va sucediendo”.

El operativo contará con al menos 20 voluntarios y equipos preparados para intervenir tanto en el punto central como en los alrededores ante posibles incidentes. Villar indicó que, en experiencias previas, las asistencias más frecuentes estuvieron vinculadas a ataques de pánico, intoxicaciones por consumo de sustancias y lesiones por golpes o cortes.

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En ese sentido, hizo un llamado a la responsabilidad individual y colectiva: “Cada uno pueda cuidarse a sí mismo, pero que también tenga en cuenta de que vamos a ser miles de personas los que vamos a estar en ese lugar, entonces también tengamos cuidado por el que tengamos al lado”. Asimismo, sostuvo que ante eventos masivos prefieren reforzar recursos, ya que “siempre en este tipo de situaciones más vale que terminen sobrando recursos a que falten ante la masividad de gente”.

En materia de prevención, la coordinadora advirtió sobre los riesgos de subirse a estructuras urbanas y remarcó la necesidad de extremar cuidados en la vía pública. También enfatizó la seguridad vial con un mensaje contundente: “El que consume alcohol no maneja, se va caminando, se busca un taxi, se toma cualquier cosa, pero no se maneja si se consumió alcohol”.

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Por otra parte, desaconsejó el uso de pirotecnia en zonas con gran concentración de personas y explicó que “no sólo está la parte acá del primer auxilio, sino también el tema de la afectación a los animales, a personas que quizás esos ruidos fuertes le pueden hacer mal”.

Villar destacó además el valor del voluntariado en este tipo de eventos, al señalar que se trata de una experiencia que fortalece el trabajo en equipo y que muchos integrantes “estaban esperando de vuelta en este Mundial”. Finalmente, llevó tranquilidad a la comunidad al recordar que los equipos estarán identificados con chalecos y disponibles para asistir: “Acérquense a nosotros que vamos a estar ahí para ayudar ante cualquier situación”.

Para emergencias, se mantendrán las líneas habituales: 107 para SAME, 103 para Defensa Civil, 911 para Policía y 100 para Bomberos.

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