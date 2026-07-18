La cuenta regresiva llegó a su fin y Mar del Plata volverá a convertirse en un gran punto de encuentro para alentar a la Selección Argentina. Este domingo se realizará una nueva edición de La Feliz Tribuna Fest, una propuesta que invita a vecinos y turistas a vivir la definición del Mundial en un clima de fiesta y pasión futbolera.

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La cita será en Brewhouse Puerto Ciudad Cultural, ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, donde las puertas abrirán a las 13 para dar inicio a la previa. El encuentro decisivo comenzará a las 16, cuando la Selección Argentina buscará conquistar un nuevo título mundial.

Después de acompañar a la Scaloneta durante todo el torneo, el espacio volverá a reunir a miles de personas que compartirán una jornada cargada de expectativa, emoción y aliento. A lo largo del Mundial, La Feliz Tribuna Fest se consolidó como uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad para seguir los partidos, con familias, grupos de amigos y fanáticos viviendo cada instancia de manera colectiva.

La transmisión podrá disfrutarse en pantallas LED de alta definición, con sonido envolvente y en un espacio calefaccionado, pensado para que el público siga cada jugada con la mayor comodidad.

La propuesta también incluirá una amplia oferta gastronómica, cerveza artesanal y una ambientación especialmente preparada para recrear el clima de una auténtica tribuna argentina, convirtiendo al predio en un lugar ideal para compartir una jornada histórica.

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La participación será libre y gratuita, aunque el ingreso estará sujeto a la capacidad del predio. Por ese motivo, los organizadores informaron que es necesario realizar una inscripción previa a través de Cultutickets para asegurar un lugar.

Con una ciudad expectante y la ilusión de volver a ver a la Argentina levantar la Copa del Mundo, la convocatoria promete reunir nuevamente a miles de personas para vivir una tarde inolvidable. Desde las 13 comenzará la previa y, a partir de las 16, todas las miradas estarán puestas en la cancha, con un mismo deseo: celebrar un nuevo logro de la Albiceleste.

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