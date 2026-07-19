Batán fue escenario de una multitudinaria jornada patriótica con el despliegue de una bandera argentina de 1.000 metros de largo, confeccionada gracias al trabajo conjunto de vecinos, instituciones, comercios y voluntarios de la ciudad.

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La iniciativa nació meses atrás con el objetivo de crear una insignia que representara la identidad y el espíritu comunitario de Batán. Para hacer realidad el proyecto se realizaron campañas solidarias y se recibieron donaciones de materiales, mientras decenas de personas participaron de la confección de la enorme bandera.

El despliegue se llevó a cabo el sábado 18 de julio. La bandera recorrió varias cuadras de la ciudad, desde la Comisaría de Batán hasta el Colegio Caraludmé, sostenida por cientos de vecinos de todas las edades. Las imágenes registradas desde el aire reflejaron la magnitud del evento y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Los organizadores presentaron la insignia como la bandera argentina de 1.000 metros más extensa confeccionada y desplegada por la comunidad, una iniciativa que despertó gran repercusión y se convirtió en uno de los acontecimientos más destacados de la ciudad durante el fin de semana.

Más allá de los récords, la jornada estuvo marcada por el orgullo patrio, la participación de las familias y el trabajo colectivo de toda la comunidad, que logró concretar un proyecto pensado para celebrar los colores nacionales y fortalecer el sentido de pertenencia de los vecinos.

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El evento concluyó entre aplausos y muestras de emoción, dejando una imagen que recorrió las redes sociales y volvió a poner a Batán en el centro de la escena gracias a una iniciativa que unió a la ciudad detrás de la bandera argentina.

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