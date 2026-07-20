El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes 20 de julio un día frío en Mar del Plata, con una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 11°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte de la jornada, mientras que no se esperan lluvias, aunque el viento del este contribuirá a mantener una baja sensación térmica.

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Los vientos soplarán del sector este con velocidades de entre 23 y 31 km/h, por lo que la sensación térmica podría ubicarse por debajo de la temperatura registrada, especialmente durante la mañana y la noche. La humedad rondará el 84%, con buena visibilidad.

Será una jornada típica de invierno en la ciudad, ideal para quienes tengan planes al aire libre siempre que salgan bien abrigados. A pesar de la nubosidad, el pronóstico oficial descarta lluvias para todo el día.

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