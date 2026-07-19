La ciudad no contará con servicio de colectivos durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

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La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que el transporte urbano de pasajeros quedará suspendido desde la tarde de este domingo y durante toda la noche posterior al encuentro.

La decisión se conoció luego de varias horas de incertidumbre respecto del funcionamiento del servicio durante la jornada de la final y los festejos que pudieran producirse una vez finalizado el partido.

El antecedente inmediato fue lo ocurrido tras la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra en las semifinales, cuando el servicio debió interrumpirse luego de que se registraran incidentes y daños en algunas unidades durante las celebraciones.

Según informó la UTA, los colectivos retomarán su funcionamiento habitual el lunes con la salida de las primeras unidades, de acuerdo con los horarios programados para el inicio de la jornada.

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De esta manera, el transporte urbano permanecerá completamente interrumpido durante la definición del Mundial entre Argentina y España y volverá a operar con normalidad desde la mañana del lunes.

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