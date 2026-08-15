La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado del municipio, mediante la Dirección de Asuntos Agropecuarios y en colaboración con la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Escuela Universitaria de Formación Profesional, anunció la apertura de inscripciones para un curso de actualización en manejo sanitario de colmenas.

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La iniciativa, pensada para comenzar en septiembre, se centra en brindar herramientas para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la resistencia a los acaricidas en el sector apícola.

El programa académico cuenta con un total de 16 horas de formación repartidas en seis unidades temáticas orientadas principalmente al abordaje de la varroosis, una de las principales afecciones que amenaza la sanidad de las colonias de abejas. A lo largo del trayecto, los participantes estudiarán metodologías de monitoreo y evaluarían el uso adecuado tanto de productos sintéticos como orgánicos, haciendo foco en las aplicaciones correctas para evitar la contaminación de la miel y de otros derivados de la producción.

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Asimismo, la propuesta analizará las causas que generan la resistencia a los tratamientos habituales, promoviendo estrategias de manejo integrado, rotación de principios activos y planificación sanitaria aplicadas a casos prácticos de diversos esquemas productivos.

La capacitación está dirigida a personas mayores de 18 años con experiencia o conocimientos previos en apicultura. Quienes deseen sumarse pueden completar la solicitud en el enlace habilitado en www.bit.ly/CapacitaciónApícola o enviar sus inquietudes a la casilla oficial de correo electrónico [email protected].

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