Rusia acusó este martes a Francia de violar el derecho internacional tras la detención del buque Tagor en aguas internacionales, un operativo que había sido anunciado previamente por el presidente francés, Emmanuel Macron.

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La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, sostuvo que la actuación de las autoridades francesas constituye una infracción a las normas marítimas internacionales y confirmó que Moscú solicitó información detallada sobre el procedimiento.

"La Embajada de Rusia en Francia ha exigido a París que facilite todos los detalles sobre las circunstancias que rodean la detención", señaló la funcionaria, quien además aseguró que se están tomando medidas para proteger a los ciudadanos rusos que integran la tripulación.

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Desde el gobierno ruso calificaron el episodio como una muestra del "nihilismo jurídico europeo" y cuestionaron la interpretación realizada por Francia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Según Moscú, el artículo 110 de esa normativa habilita la inspección de embarcaciones en determinadas circunstancias, pero no permite trasladarlas a puertos del país que realiza el control.

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El incidente ocurrió el pasado 31 de mayo, cuando un buque de guerra francés interceptó al Tagor a unos 400 kilómetros de la costa de Francia. Las autoridades galas argumentaron que la embarcación, procedente de Murmansk, navegaba utilizando una bandera falsa.

La detención profundizó las tensiones diplomáticas entre ambos países en un contexto marcado por las diferencias entre Rusia y varios gobiernos europeos respecto a cuestiones de seguridad y política internacional.

Fuente: NA