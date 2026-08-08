El mercado inmobiliario de Mar del Plata atraviesa un período de recuperación impulsado por distintos factores, entre ellos el regreso de los créditos hipotecarios. Así lo aseguró Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, quien destacó que el financiamiento bancario volvió a dinamizar las operaciones.

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"Podemos sumar a esta proyección que veníamos trayendo de aquellos que deciden invertir en la ciudad como una forma de resguardar sus ahorros, como una inversión que se disfrute, el tema de los créditos hipotecarios. Ha dado un empujón muy importante ya desde el año pasado", afirmó a El Marplatense.

En ese sentido, Rossi explicó que el crecimiento de las escrituras responde, en gran parte, a la recuperación del crédito. "Este crecimiento se dio porque se recuperó nuevamente el crédito de los bancos en general y, fundamentalmente, del Banco Nación", señaló.

Además, indicó que el incremento en la cantidad de escrituras también está vinculado a la regularización de cuestiones administrativas. "El aumento de las escrituras se debe a que se están llevando adelante operaciones que habían quedado demoradas por algunas dificultades para la obtención de las cédulas catastrales. Eso provocó un importante aumento de escrituras que se refleja en este porcentaje de incremento que estamos viendo", concluyó Rossi.

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