Rosario Central no pudo dar el golpe en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Jorge Almirón cayó 1-0 ante Corinthians en la Neo Química Arena, por la vuelta de los octavos de final, y cerró su participación en el certamen continental.

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Después del empate sin goles en Rosario, el Canalla necesitaba ganar para avanzar de manera directa. El encuentro fue parejo durante gran parte del desarrollo, pero Corinthians encontró la diferencia en el segundo tiempo.

Breno Bidon convirtió el único tanto del partido tras una pelota detenida ejecutada por Memphis Depay y le dio al conjunto brasileño la clasificación a los cuartos de final.

Rosario Central incluso contó con una ventaja numérica durante buena parte del complemento, luego de la expulsión de Raniele en el conjunto local. Sin embargo, no logró aprovecharla ni encontrar el empate que hubiera llevado la definición a los penales.

De esta manera, el equipo rosarino se despidió de la Libertadores en los octavos de final, mientras que Corinthians avanzó a la siguiente instancia, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata.

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¡¡EXQUISITO TIRO LIBRE DE MEMPHIS DEPAY Y AGÓNICO DESVÍO GOLEADOR DE BRENO BIDON, PARA EL 1-0 DEL CORINTHIANS ANTE ROSARIO CENTRAL!! Que pelota puso el 10 neerlandés... 😱🔥



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