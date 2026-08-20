Del 24 al 30 de agosto, las aguas del Lago de Bourget, en Aix-les-Bains, Francia, serán escenario del Mundial organizado por la Comisión Internacional de Palistas de Cáncer de Mama (IBCPC).

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El certamen se realiza cada cuatro años y reunirá a cerca de 4.500 palistas, más de 320 equipos y representantes de 37 países de todo el mundo. La competencia tiene como protagonistas exclusivamente a personas que atravesaron un cáncer de mama y busca promover la rehabilitación física, la vida activa y la esperanza a través del deporte.

En ese contexto, Mar del Plata tendrá una representación especial con seis integrantes de Rosas del Mar: Karina Arias, Miriam García, Rocío Leone, Norma Martínez, Viviana Pardo y Claudia Polinessi.

Más allá de lo deportivo, la participación de las marplatenses representa un mensaje de resiliencia, superación y compañerismo, además de visibilizar la importancia de la actividad física y la comunidad durante los procesos de recuperación del cáncer de mama.

Así, Mar del Plata estará presente en uno de los encuentros internacionales más importantes del Bote Dragón, llevando a Francia una historia de lucha, fortaleza y pasión por el deporte.

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