Orgullo marplatense: seis palistas rumbo al Mundial de Bote Dragón en Francia
Karina Arias, Miriam García, Rocío Leone, Norma Martínez, Viviana Pardo y Claudia Polinessi, integrantes de Rosas del Mar, representarán a Mar del Plata en el Mundial de Bote Dragón de sobrevivientes de cáncer de mama, que se realizará en Francia.
Del 24 al 30 de agosto, las aguas del Lago de Bourget, en Aix-les-Bains, Francia, serán escenario del Mundial organizado por la Comisión Internacional de Palistas de Cáncer de Mama (IBCPC).
El certamen se realiza cada cuatro años y reunirá a cerca de 4.500 palistas, más de 320 equipos y representantes de 37 países de todo el mundo. La competencia tiene como protagonistas exclusivamente a personas que atravesaron un cáncer de mama y busca promover la rehabilitación física, la vida activa y la esperanza a través del deporte.
En ese contexto, Mar del Plata tendrá una representación especial con seis integrantes de Rosas del Mar: Karina Arias, Miriam García, Rocío Leone, Norma Martínez, Viviana Pardo y Claudia Polinessi.
Más allá de lo deportivo, la participación de las marplatenses representa un mensaje de resiliencia, superación y compañerismo, además de visibilizar la importancia de la actividad física y la comunidad durante los procesos de recuperación del cáncer de mama.
Así, Mar del Plata estará presente en uno de los encuentros internacionales más importantes del Bote Dragón, llevando a Francia una historia de lucha, fortaleza y pasión por el deporte.