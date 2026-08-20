Platense hizo historia y se metió entre los ocho mejores de América
El Calamar eliminó a Coquimbo Unido tras empatar 0-0 en Chile y ganar 7-6 en una interminable definición. Así, en su primera participación en la Copa Libertadores, se metió entre los ocho mejores del continente.
Platense volvió a demostrar que los penales parecen estar escritos en su historia. Después del 0-0 ante Coquimbo Unido, el equipo de Martín Palermo se impuso 7-6 desde los doce pasos y consiguió una clasificación inédita a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
La serie había terminado 1-1 en los 180 minutos, por lo que todo quedó en manos de una dramática tanda. Juan Pablo Cozzani fue una de las figuras y el Calamar terminó festejando en Chile para meterse entre los ocho mejores del torneo.
El vínculo de Platense con las definiciones desde el punto penal tiene además un antecedente inolvidable: en 1977, el club protagonizó una histórica tanda ante Lanús por la permanencia, que se extendió hasta los 22 remates. Casi cinco décadas después, los penales volvieron a darle una noche que quedará para siempre en la historia de la institución.
Ahora, el desafío será aún mayor: en cuartos de final, Platense enfrentará a Fluminense, buscando continuar con una campaña que ya es histórica.