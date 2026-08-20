Racing venció 1-0 a Belgrano por los octavos de final de la Copa Argentina y consiguió una clasificación importante. Tomás Conechny marcó de cabeza a los cuatro minutos, tras un centro de Adrián “Maravilla” Martínez.

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La Academia tuvo algunas oportunidades para ampliar la ventaja y terminó sosteniendo el resultado ante un Belgrano que buscó el empate hasta el final. Sobre el cierre, al Pirata le anularon un gol por posición adelantada, en una jugada que generó reclamos.

Con este triunfo, Racing cortó una racha negativa y se metió entre los ocho mejores de la competencia. Ahora espera por el ganador de Boca-Vélez para conocer a su próximo rival.

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