Los Leones cerraron la primera fase del Mundial de hockey con una goleada 7-1 sobre Nueva Zelanda y consiguieron el pase a la segunda ronda.

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Tomás Domene fue la gran figura del encuentro con tres goles, mientras que Bautista Capurro marcó por duplicado, y también convirtieron Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci. Argentina terminó con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota.

En la próxima instancia, el equipo dirigido por Lucas Rey enfrentará a Inglaterra e India y buscará terminar entre los dos primeros para avanzar a las semifinales.

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