El Cuti Romero fue presentado oficialmente en Atlético de Madrid
El defensor argentino ya luce la camiseta del Colchonero y tendrá el dorsal 21, inédito en su carrera.
Cristian “Cuti” Romero fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El defensor argentino llega con la ilusión de dejar su huella en el club y aseguró que buscará hacerlo a través de los títulos.
“Vengo al Atleti con la mentalidad de intentar que mi nombre sea recordado en el club, y sé que la única manera de lograrlo es ganando algo”, expresó durante su presentación.
Romero utilizará por primera vez el dorsal 21. A lo largo de su carrera vistió la 2, 4, 5, 13 y 17 en Belgrano, Genoa, Atalanta, Tottenham y la Selección Argentina.
Además, se refirió a Julián Álvarez, su compañero en el Atlético y en la Selección: “Lo veo muy bien, como siempre, lo veo muy metido, eso me pone muy contento”.