Cristian “Cuti” Romero fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El defensor argentino llega con la ilusión de dejar su huella en el club y aseguró que buscará hacerlo a través de los títulos.

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“Vengo al Atleti con la mentalidad de intentar que mi nombre sea recordado en el club, y sé que la única manera de lograrlo es ganando algo”, expresó durante su presentación.

Romero utilizará por primera vez el dorsal 21. A lo largo de su carrera vistió la 2, 4, 5, 13 y 17 en Belgrano, Genoa, Atalanta, Tottenham y la Selección Argentina.

Además, se refirió a Julián Álvarez, su compañero en el Atlético y en la Selección: “Lo veo muy bien, como siempre, lo veo muy metido, eso me pone muy contento”.

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