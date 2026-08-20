Quilmes y Deportivo Norte ya conocen su camino en el Regional Amateur
Los dos representantes marplatenses compartirán la Zona 4 y se enfrentarán en la primera fecha del torneo.
Quilmes y Deportivo Norte ya tienen fixture confirmado para el Torneo Regional Federal Amateur 2026. Ambos integrarán la Zona 4 de la Región Pampeana Sur junto a Defensores de Valeria del Mar.
El debut será el domingo 30 de agosto con un duelo marplatense: Quilmes recibirá a Deportivo Norte. Luego, el Cervecero visitará a Valeria del Mar, mientras que Norte tendrá fecha libre.
La fase de grupos tendrá seis fechas y finalizará el 4 de octubre, con partidos de ida y vuelta.