La presidente de la Feria de las Colectividades de Mar del Plata, Rosario Ábalos, aseguró que la edición 2026 representa un momento histórico para el evento al cumplirse 30 años de su creación y destacó que el encuentro "es mucho más que gastronomía", ya que constituye un espacio para preservar las raíces de las distintas comunidades inmigrantes y compartir su cultura con toda la ciudad.

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"Son 30 años de cultura y de este intercambio que hacemos de los pueblos con la ciudad que nos acoge", expresó Ábalos al recordar el camino recorrido desde los inicios de la feria en dialogo con Radio Mitre Mar del Plata.

La dirigente remarcó que el evento logró trascender generaciones. "Cuando ingresé había chicos que vendían las revistas de las colectividades. Hoy son adultos que están detrás de los stands de sus países. Ver cómo hijos, nietos y bisnietos mantienen vivas las tradiciones es realmente emocionante", señaló en el programa Modo Regreso de Radio Mitre.

Ábalos también recordó que muchos de quienes integran las colectividades llegaron a la Argentina como inmigrantes y encontraron en el país la posibilidad de construir una nueva vida. "Argentina nos abrió los brazos, nos abrazó y nos permitió vivir en democracia y en libertad. Eso no tiene precio y siempre vamos a estar agradecidos", afirmó.

Si bien la gastronomía es uno de los grandes atractivos de la feria, la presidenta sostuvo que la propuesta va mucho más allá de la comida.

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"La cultura también está en las danzas, en la música, en los trajes típicos y en las historias de cada comunidad. Durante estos 15 días habrá más de 300 espectáculos gratuitos con delegaciones que llegan desde distintos puntos del país", explicó.

Entre las novedades de esta edición destacó la participación de grupos provenientes de Berisso, ciudad reconocida por su tradicional Fiesta Provincial del Inmigrante, y la incorporación de mejoras en la infraestructura para brindar mayor comodidad a los visitantes.

Ábalos recordó que la feria comenzó de manera muy modesta, con algunos puestos instalados sobre la avenida Luro, y destacó el crecimiento sostenido del evento hasta convertirse en uno de los principales atractivos de las vacaciones de invierno en Mar del Plata.

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"El sueño que tuvieron los fundadores se hizo realidad. Hoy contamos con un gran patio gastronómico calefaccionado y un espacio donde distintas culturas se abrazan y comparten sus tradiciones", señaló.

Una invitación a descubrir nuevas culturas

"Tenemos shawarma, strudel, tacos, pastas italianas, gastronomía peruana, chivito uruguayo, sopa paraguaya, feijoada brasileña y muchas otras propuestas. Lo lindo es recorrer, mirar, descubrir y animarse a probar algo nuevo", sostuvo.

La Feria de las Colectividades funciona todos los días de 11 a 22, mientras que los viernes y sábados extiende su horario hasta las 23, con entrada libre y una amplia programación cultural durante las vacaciones de invierno.