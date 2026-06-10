En medio de una reflexión sobre la violencia de género, el actor apuntó contra las fallas del sistema y cuestionó la falta de respuestas ante situaciones de riesgo.

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“Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente los hombres, la ciudadanía y la humanidad pensemos cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza”, expresó Darín. Además, recordó que el principal acusado tenía antecedentes y denuncias por violencia de género.

En ese contexto, lanzó una de las frases más contundentes de la entrevista: “Si se hubiese hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva”. El actor también llamó a los hombres a reflexionar sobre las conductas violentas que muchas veces se naturalizan y preguntó: “¿Qué pasa con los hombres, que no reaccionamos?”.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron repercusión tanto en Argentina como en España.

VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DZaUqeJx2KJ/?igsh=MW1rYzVvMHJuMXRubg==

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