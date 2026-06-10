Ricardo Darín habló del caso Agostina Vega
Ricardo Darín se refirió al femicidio de Agostina Vega durante una entrevista en el programa Cara al Show, conducido por Marc Giró en España.
En medio de una reflexión sobre la violencia de género, el actor apuntó contra las fallas del sistema y cuestionó la falta de respuestas ante situaciones de riesgo.
“Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente los hombres, la ciudadanía y la humanidad pensemos cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza”, expresó Darín. Además, recordó que el principal acusado tenía antecedentes y denuncias por violencia de género.
En ese contexto, lanzó una de las frases más contundentes de la entrevista: “Si se hubiese hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva”. El actor también llamó a los hombres a reflexionar sobre las conductas violentas que muchas veces se naturalizan y preguntó: “¿Qué pasa con los hombres, que no reaccionamos?”.
Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron repercusión tanto en Argentina como en España.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DZaUqeJx2KJ/?igsh=MW1rYzVvMHJuMXRubg==