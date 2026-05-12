El expediente para actualizar la tarifa del transporte público en Mar del Plata comenzó a moverse con rapidez dentro del Concejo Deliberante y este martes será analizado en una reunión conjunta de comisiones convocada de manera extraordinaria.

Ads

Puede interesarte

La convocatoria fue fijada para las 14 e involucrará a las comisiones de Legislación y Movilidad Urbana, que abordarán el pedido presentado por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) para modificar el valor del boleto plano de colectivos.

La intención del oficialismo es agilizar el circuito administrativo para que la iniciativa pueda quedar en condiciones de ser debatida durante la próxima sesión ordinaria del cuerpo legislativo, prevista para este jueves.

Ads

Mientras tanto, el Municipio ya dio a conocer el nuevo estudio de costos del sistema de transporte urbano, que fijó en $1.922,56 el valor del boleto plano. El informe tomó en cuenta los gastos operativos acumulados entre abril de 2025 y marzo de 2026.

A partir de ahora, la discusión quedará centrada en el ámbito político. Los concejales deberán resolver si aprueban directamente el incremento tarifario o si vuelven a otorgarle facultades al intendente Agustín Neme para que defina la actualización mediante decreto.

Ads