El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que implementará un operativo especial de control para el examen de residencias ERES Bonaerense 2026, que se llevará a cabo el próximo jueves 18 y viernes 19 en sedes de Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca y Pergamino, con la participación de más de 7000 aspirantes para acceder a más de 2000 cupos.

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El dispositivo contempla medidas estrictas de seguridad, organización y fiscalización con el objetivo de garantizar transparencia, equidad y orden en una instancia clave para el ingreso al sistema público de salud.

Entre las principales disposiciones, se estableció la prohibición total del uso de dispositivos electrónicos -como celulares, relojes inteligentes, tablets, notebooks y auriculares-, además de la obligación de mantener muñecas y orejas visibles durante toda la evaluación. También se determinó que cualquier intento de fraude implicará la descalificación automática.

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El ingreso estará permitido únicamente con DNI vigente o documentación oficial habilitante, y solo podrán acceder quienes estén autorizados para rendir. Asimismo, las grillas deberán completarse exclusivamente con lapicera negra y no se permitirá ingresar con bebidas, comida ni equipo de mate.

Como parte del operativo, las pertenencias personales serán guardadas en bolsas precintadas y no podrán manipularse durante el examen, mientras que tampoco estará permitido permanecer en espacios comunes internos una vez iniciado el ingreso.

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Cada postulante recibirá una pulsera identificatoria con la asignación de sector y fila. Además, se exigirá asistir con el cabello recogido en caso de tenerlo largo y no se permitirá el uso de gorras ni capuchas. Para evitar irregularidades, se distribuirán de manera alternada cuatro versiones de examen y las salidas al baño estarán reguladas.

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En las sedes con mayor cantidad de inscriptos habrá monitoreo por cámaras, como parte de los mecanismos destinados a resguardar la seguridad del proceso. Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de verificar previamente la sede y horario asignados, ya que no se permitirá rendir fuera de lo establecido.

El ERES Bonaerense fue impulsado por la Provincia tras la eliminación del sistema unificado nacional, con el objetivo de asegurar la continuidad del acceso a residencias médicas mediante un esquema propio, transparente y organizado. Se trata de una instancia anual de concurso público que articula formación y trabajo en hospitales y centros de salud del territorio bonaerense.

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Las autoridades destacaron que las residencias constituyen una herramienta central para la formación de especialistas y el fortalecimiento del sistema sanitario, en función de las necesidades sociosanitarias de la población.