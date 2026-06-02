La Municipalidad retiró dos perros de una vivienda ubicada en Rufino Inda al 600, tras una denuncia penal realizada por vecinos, luego de constatar que se encontraban en condiciones inadecuadas de habitabilidad.

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La intervención fue llevada a cabo por la División de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis, en conjunto con la Unidad Fiscal 6 y efectivos de la Comisaría Decimosexta. Durante el operativo, los animales fueron encontrados en estado de abandono, con bajo peso corporal, signos de descuido, lesiones en el cuello y malnutrición.

Tras su rescate, los perros recibieron atención clínica veterinaria y fueron trasladados a hogares de tránsito, donde permanecerán hasta concretar una adopción responsable. Desde el Municipio informaron que serán entregados castrados y vacunados.

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Asimismo, las redes oficiales municipales difunden a los animales en tránsito para facilitar su adopción, además de garantizar el seguimiento veterinario correspondiente.

Para que Zoonosis pueda intervenir en casos similares, es necesario realizar previamente una denuncia penal en la comisaría más cercana o mediante el correo [email protected], aportando la mayor cantidad de información posible. Luego, con el número de Investigación Penal Preparatoria (IPP) o los datos de la causa, se debe completar el formulario web correspondiente.

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En cuanto a la normativa vigente, la Ordenanza Municipal 22.031 establece que los propietarios o tenedores de mascotas deben garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, incluyendo alimentación, agua, alojamiento y cuidados para prevenir enfermedades.

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Además, se recuerda que los animales de compañía no pueden permanecer en balcones, terrazas, vehículos o espacios sin ventilación ni condiciones adecuadas de luz y clima, ni circular sueltos en la vía pública, debiendo hacerlo con correa y collar en los espacios habilitados.