Las selecciones de República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en Atlanta por la segunda fecha del Mundial 2026, en un partido en el que los europeos comenzaron en ventaja pero no lograron sostener el resultado.

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El conjunto checo abrió el marcador en el inicio del encuentro con un gol de Michal Sadílek, en lo que fue el tanto más rápido del torneo hasta el momento. Sin embargo, al igual que en su debut, el equipo optó por replegarse y ceder terreno en el complemento.

La estrategia defensiva no dio resultado y, a los 83, Teboho Mokoena convirtió de penal para el empate definitivo, tras una mano sancionada a Pavel Sulc por la árbitro estadounidense Tori Penso.

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Con este resultado, ambos equipos continúan sin victorias en el certamen y complican sus aspiraciones de clasificación, mientras que México se ve favorecido en la lucha por avanzar a los 16avos de final.

En la próxima jornada, Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur y República Checa se medirá ante el seleccionado anfitrión en el estadio Azteca, ambos partidos programados para el miércoles 24 a las 22:00.

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