La Municipalidad informó que, en el último mes, reparó 104 cuadras en Batán mediante trabajos realizados por la Delegación local, que además incluyeron limpieza de microbasurales, retiro de restos de poda y mantenimiento de espacios públicos en distintos sectores.

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El área, dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana, llevó adelante estas tareas con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y las condiciones urbanas, a través del uso de equipos y maquinaria especializada.

En cuanto al arreglo de calles, las intervenciones se realizaron en Los Ortiz, 163, 159, 155 y Las Charitas en Batán; 11 de Valle Hermoso, Ignacio Olan, Lobería, Tomás Yemehuech y Silvestre Tohel en Parque Palermo -incluyendo sectores del recorrido del transporte público-; y en 122, 126, 103 y Yupanqui en el barrio El Colmenar.

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Por otra parte, se llevaron adelante operativos de limpieza en microbasurales ubicados en calles 35, 27, 56, Héroes de Malvinas, Las Charitas, Violeta Parra y Eva Duarte de Perón en Batán; en 122, 121, 126 y Yupanqui en El Colmenar; en 126 y Julio Cortázar en Batán Norte; y en calle 1 de Estación Chapadmalal. Asimismo, se retiraron restos de poda en 50 domicilios.

Desde el Municipio recordaron la importancia de no arrojar residuos en lugares no habilitados y señalaron que los vecinos pueden denunciar microbasurales a través de la línea gratuita 147. En paralelo, se realizaron tareas ambientales como corte de césped y mantenimiento de la bicisenda y banquinas de la ruta 88, con el fin de mejorar la visibilidad y la seguridad vial.

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Finalmente, también se ejecutaron trabajos de limpieza y acondicionamiento en espacios públicos, incluyendo las plazas de los barrios El Morrito, Las Lomas, Carlos Gardel, 17 de Octubre, Martín Miguel de Güemes, Central de Batán, El Timbó, la Plazoleta de la Amistad, el Skatepark, el Jardín Municipal Nº27, la Escuela Municipal de Formación Profesional Nº7, el Centro de Atención Primaria de la Salud de El Boquerón, el Monumento al Ciclista y la Casa del Niño La Ardillita.

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