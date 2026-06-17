Estudiantes universitarios se concentraron hoy frente a la Cámara Federal de Apelaciones para exigir a la Justicia una pronta resolución que garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y aún pendiente de aplicación plena.

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La convocatoria tuvo lugar luego de que el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional alcanzaran un acuerdo que contempló una recomposición salarial para docentes y no docentes, aumentos en los gastos de funcionamiento y mejoras en la beca Manuel Belgrano. Sin embargo, distintos sectores universitarios consideraron que estas medidas representaron una respuesta parcial y que la solución de fondo sigue siendo la aplicación integral de la ley vigente.

“El acuerdo alcanzado la semana pasada representa apenas un alivio parcial frente a una crisis que sigue golpeando a miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios. Mientras las becas Progresar continúan congeladas en $35.000 y su presupuesto sufre nuevos recortes, las universidades públicas acumulan una pérdida presupuestaria cercana al 45% desde 2023”, señalaron los organizadores a través de un comunicado.

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A más de siete meses de su promulgación, la Ley de Financiamiento Universitario continúa siendo objeto de una disputa judicial. Por ese motivo, las universidades mantienen su reclamo ante la Justicia para que se garantice el cumplimiento efectivo de una norma sancionada democráticamente por el Congreso nacional.

Durante la jornada, los estudiantes expusieron diversas problemáticas que afectan al sector y que, según indicaron, no fueron resueltas por el acuerdo firmado. “Las becas brindadas por nuestra propia universidad dependieron de tres actualizaciones de gastos de funcionamiento de menos del 20% desde el año 2023 hasta hoy. Las becas Manuel Belgrano disminuyeron la cantidad de disciplinas entendidas como estratégicas, excluyendo principalmente a las ciencias sociales”.

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Además, señalaron que el boleto estudiantil de la provincia de Buenos Aires “se encuentra devastado, con cada vez menos beneficiarios en las ciudades con el boleto más caro, como nuestro caso a casi $2000. Una beca de investigación no supera los 300.000 pesos. Y a todo eso le sumamos el aumento del costo de vida que tiene a estudiantes, docentes y trabajadores no docentes con dos trabajos o más”.

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En este contexto, los organizadores sostuvieron que la defensa de la universidad pública requiere una inversión acorde para sostener su funcionamiento y reclamaron tanto al Poder Judicial como al Ejecutivo el respeto por las leyes y las instituciones democráticas.

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