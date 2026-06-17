La Municipalidad adjudicó un terreno en el Parque Industrial General Savio a la empresa marplatense Blue Nova MPA S.A., que instalará una planta para la producción de aguas mineralizadas, gasificadas y saborizadas, con una inversión escalable, con el objetivo de impulsar la producción local, generar empleo y fortalecer el desarrollo industrial en la ciudad.

Ads

El emprendimiento contempla la instalación de una planta para la elaboración de bebidas, cuya producción se desarrollará en etapas, comenzando con aguas mineralizadas y avanzando posteriormente hacia nuevas líneas de bebidas y procesos vinculados al tratamiento del agua.

En una tercera etapa, se proyecta la generación de 40 puestos de trabajo entre operarios, técnicos y profesionales. La propuesta se desarrolla bajo la marca Un Awita, impulsada por Luciano Andrés Rossi, ingeniero en Materiales, y Francisco Scarfone, ingeniero Industrial, quienes lideran un proyecto con enfoque interdisciplinario.

Para su implementación, la empresa prevé la construcción de una nave industrial de aproximadamente 1000 metros cuadrados en una primera etapa, sobre un predio de 3750 metros cuadrados, con el objetivo de optimizar la producción, reducir costos y expandirse hacia nuevos mercados.

Puede interesarte

En cuanto a la capacidad productiva, se estima una producción anual de 720.000 unidades de aguas mineralizadas, con y sin gas, y 432.000 unidades de aguas saborizadas.

Ads

Del anuncio participaron el intendente Agustín Neme; el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Guillermo Volponi; y el director de Industria y Comercio, Hernán Alcolea.

Al respecto, el jefe comunal destacó: “Las mejores noticias son las que hablan de inversión, trabajo y crecimiento. La instalación de Blue Nova en el Parque Industrial junto a Un Awita es una muestra más del potencial que tiene Mar del Plata cuando quienes producen e invierten encuentran condiciones para desarrollarse”.

“El Parque Industrial es uno de los principales motores del crecimiento de nuestra ciudad. Cada empresa que se instala significa más actividad económica, más producción y más oportunidades para los marplatenses”, agregó.

Ads

Puede interesarte

Neme concluyó que “detrás de cada proyecto que se expande hay personas que apuestan por el futuro, trabajadores que encuentran nuevas oportunidades y una ciudad que sigue consolidándose como un lugar donde vale la pena invertir. Vamos a seguir acompañando al sector privado y generando las condiciones para que más empresas elijan crecer en Mar del Plata”.

Desde el Municipio indicaron que, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, se continuará acompañando a emprendimientos, PyMEs e industrias que inviertan en la ciudad. Los interesados pueden comunicarse a [email protected], llamar al 499-8300 interno 4360 o acercarse a las oficinas ubicadas en Salta 1842 5° piso.