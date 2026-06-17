En el marco del Día Nacional de la Prueba de VIH, que se conmemora cada 27 de junio, la Municipalidad de General Pueyrredon llevará adelante una semana de concientización y prevención con testeos rápidos, gratuitos, voluntarios y confidenciales de VIH, Sífilis y Hepatitis C en distintos centros de salud de la ciudad y dispositivos territoriales.

Ads

La iniciativa, impulsada por el Programa Municipal de VIH/SIDA de la Secretaría de Salud, se desarrollará entre el 22 y el 26 de junio con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y facilitar el acceso a estudios que permiten detectar estas infecciones de manera sencilla y segura.

Los análisis no requieren orden médica y permiten obtener resultados en aproximadamente 15 minutos.

Dónde realizarse los testeos

Los vecinos podrán acercarse a los siguientes establecimientos:

Centro de Salud Nº1 (Colón 3294): lunes de 8 a 13.

CAPS Las Heras (Heguilor 2751): lunes a viernes de 8 a 13.30.

CAPS Félix U. Camet: lunes a viernes hasta las 12.

CAPS Alto Camet (Cura Brochero 7100 y Los Helechos): lunes de 11.30 a 13.

CAPS 2 de Abril (Cisneros y Falconier): lunes a viernes de 11 a 13.

CAPS Centro 2 (12 de Octubre 4445): martes de 11 a 13.

CAPS IREMI (San Martín 3752): lunes a viernes de 10 a 11.30.

Además, en el CEMA (Pehuajó 250) los testeos se realizarán el lunes 22, miércoles 24 y viernes 26 de 8 a 12.

Ads

Por su parte, el Programa Integral del Adolescente, ubicado en Rivadavia 3783, ofrecerá el servicio de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 para jóvenes de entre 12 y 19 años.

También estará disponible el dispositivo itinerante "Salud en tu Barrio", que recorrerá distintos sectores de Mar del Plata de lunes a viernes de 9 a 14 para acercar el acceso al diagnóstico a más vecinos.

La importancia del diagnóstico temprano

Desde la Secretaría de Salud recordaron que el VIH puede permanecer durante años sin presentar síntomas, por lo que la única manera de conocer el estado serológico es mediante un test.

Ads

Según datos difundidos por el municipio, en Argentina se estima que cerca del 17% de las personas que viven con VIH desconocen su diagnóstico.

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana afecta al sistema inmunológico y, si no recibe tratamiento, puede evolucionar hacia el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Sin embargo, los tratamientos antirretrovirales actuales permiten controlar la infección, preservar las defensas y mantener una buena calidad y expectativa de vida.

Las vías de transmisión comprobadas son las relaciones sexuales sin preservativo u otro método de barrera, el contacto con sangre contaminada mediante elementos cortantes o punzantes compartidos y la transmisión perinatal durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Para más información sobre el programa municipal, los interesados pueden consultar el sitio oficial del Municipio: Programa Municipal de VIH/SIDA