Miércoles frío, con viento y máxima de 11°C
La temperatura máxima rondará los 11 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Durante la mañana, el termómetro se ubicará cerca de los 6°C, con una sensación térmica más baja por la presencia de viento del sector sur. El cielo se mantendrá algo nublado.
Por la tarde, las condiciones seguirán estables, con nubosidad variable y viento rotando al noreste. La temperatura alcanzará su pico máximo en torno a los 11°C.
Hacia la noche aumentará la intensidad del viento y se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 6°C.
Para el jueves se anticipa otra jornada fresca, mayormente nublada y con probabilidad de lluvias hacia la noche.