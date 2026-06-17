Durante la mañana, el termómetro se ubicará cerca de los 6°C, con una sensación térmica más baja por la presencia de viento del sector sur. El cielo se mantendrá algo nublado.

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Por la tarde, las condiciones seguirán estables, con nubosidad variable y viento rotando al noreste. La temperatura alcanzará su pico máximo en torno a los 11°C.

Hacia la noche aumentará la intensidad del viento y se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 6°C.

Para el jueves se anticipa otra jornada fresca, mayormente nublada y con probabilidad de lluvias hacia la noche.

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