La Municipalidad de General Pueyrredon abrió la inscripción para MarplaLAB Nivelación 2026, un laboratorio virtual y gratuito destinado a fortalecer proyectos audiovisuales en etapa temprana.

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La iniciativa, coordinada por el área de Economía del Conocimiento, ofrecerá durante tres meses encuentros semanales con formación práctica y mentorías en guión, dirección, producción y tratamiento audiovisual con inteligencia artificial.

La convocatoria está dirigida a productores, directores, guionistas, estudiantes, egresados y docentes vinculados al sector audiovisual que residan en el distrito.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 10 de julio a las 17 a través del formulario online habilitado por el Municipio.

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