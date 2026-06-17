La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará hoy una jornada de protesta en la Unidad Turística Chapadmalal, que incluirá concentración, recorrida y movilización, en defensa de los hoteles, el turismo social y los puestos de trabajo, en un contexto de reestructuración impulsada por el Gobierno nacional.

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En este marco, la delegada de ATE, Florencia Marco Ruiz, detalló en diálogo con El Marplatense que la jornada de protesta comenzará a las 08:00 con una concentración en el edificio de administración, frente a la capilla, sobre Ruta 11, dentro del predio.

Respecto a las consignas, la delegada fue contundente: “En defensa de los hoteles, en defensa de Chapadmalal, en defensa del turismo social y en defensa de los puestos de trabajo”. Asimismo, a las 10:00 se realizará una recorrida por el complejo y a las 11:00 los manifestantes se trasladarán hacia la Municipalidad para continuar con la protesta.

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La medida gremial se produce luego de que el Ejecutivo oficializara el pase a disponibilidad de 58 trabajadores del complejo, decisión publicada en el Boletín Oficial a través de una resolución de la Jefatura de Gabinete. Según informaron desde el sindicato, 48 empleados pertenecen a planta permanente y otros 10 tenían contratos vigentes hasta fin de año.

El pase a disponibilidad implica que los trabajadores dejan de cumplir tareas habituales, aunque deben permanecer localizables y pueden ser convocados por el Estado, además de acceder a capacitaciones o desempeñarse en áreas tercerizadas. La medida también alcanza a 19 empleados del complejo turístico de Embalse, en Córdoba.

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En paralelo, el Gobierno avanza con un proyecto para otorgar en concesión los complejos de Chapadmalal y Embalse por un plazo de 30 años, con el objetivo de atraer inversiones privadas para su modernización, aunque aún no se inició un proceso formal de licitación.

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